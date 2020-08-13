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Трамп обсуждает отставку главы Пентагона - Reuters

11:05 13.08.2020 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп обсудил с советниками возможность отставки министра обороны страны Марка Эспера, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

Глава государства не будет принимать решение об отставке главы Пентагона до результатов предстоящих президентских выборов, однако обсудил с советниками возможность смены министра обороны в случае своего переизбрания, заявил источник.

Ранее Эспер одобрил запрет на использование флага Конфедерации на военных объектах, в то время как Трамп настаивал на праве американцев использовать этот флаг. Источник признал, что проблема флага Конфедерации была одним из источников напряженности.  Газета.Ru

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