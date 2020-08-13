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НОВОСТИ

Россияне вернулись к режиму экономии

11:20 13.08.2020 Источник: Ведомости

В начале августа расходы россиян вновь начали снижаться после оживления в июле. По данным исследовательского холдинга «Ромир», средний чек за первую неделю августа сократился на 3,5% по сравнению с июльскими уровнями и составил 553 руб. А объем повседневных расходов рухнул сразу на 10,3% до 3843 руб. Как отмечают аналитики холдинга, рост расходов в июле не был структурным, а вызван временным эффектом отложенного спроса: после самоизоляции россияне начали возвращаться в магазины и приобретать необходимые товары. Но теперь отложенный спрос удовлетворен и этот фактор сошел на нет.  Ведомости

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