На Царицынской сторожевой линии начались археологические раскопки
12:00 13.08.2020 Источник: НГ-Online
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Фиксация шурфа Донская крепость. Фото предоставлено
пресс-службой ГБУ "ВОНПЦ по охране памятников истории
и культуры"
«В рамках проекта «Памятник фортификации Петровской эпохи «Царицынская сторожевая линия»: история строительства и эксплуатации, современное состояние, перспективы музеефикации и туристического использования» проводится комплексное исследование истории создания и эксплуатации Царицынской сторожевой линии, - сказал Александр Клейтман. - Изучается современное состояние ее укреплений, разрабатываются конкретные предложения по созданию на их основе современных музейных, туристических объектов. Проект будет реализован в 2020-2022 годах».
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Топосъемка ЦСЛ шурфовка место Донской крепости. Фото
предоставлено пресс-службой ГБУ "ВОНПЦ по охране
памятников истории и культуры"
«Наиболее важным результатом первого этапа полевых работ стало установление места расположения Осокорского редута - одной из крепостей Царицынской сторожевой линии, остатки которой к настоящему времени были полностью уничтожены и визуально не фиксировались на местности», - сказал Александр Клейтман.
Андрей Серенко
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