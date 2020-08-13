На Царицынской сторожевой линии начались археологические раскопки

12:00 Источник: НГ-Online

Фиксация шурфа Донская крепость. Фото предоставлено

пресс-службой ГБУ "ВОНПЦ по охране памятников истории

и культуры"

В Волгоградской области впервые начались археологические исследования Царицынской сторожевой линии – одного из старейших оборонительных сооружений на юге России эпохи Петра Великого. По словам директора ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» доктора исторических наук, археологические работы проводятся сотрудниками центра, археологами Волгоградского государственного социально-педагогического университета (ВГСПУ) и специалистами музея-панорамы «Сталинградская битва» при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

«В рамках проекта «Памятник фортификации Петровской эпохи «Царицынская сторожевая линия»: история строительства и эксплуатации, современное состояние, перспективы музеефикации и туристического использования» проводится комплексное исследование истории создания и эксплуатации Царицынской сторожевой линии, - сказал Александр Клейтман. - Изучается современное состояние ее укреплений, разрабатываются конкретные предложения по созданию на их основе современных музейных, туристических объектов. Проект будет реализован в 2020-2022 годах».

Топосъемка ЦСЛ шурфовка место Донской крепости. Фото

предоставлено пресс-службой ГБУ "ВОНПЦ по охране

памятников истории и культуры"

По словам Александра Клейтмана, коллективом археологов под руководством доцента ВГСПУведутся полевые археологические исследования на остатках укреплений Царицынской сторожевой линии, расположенных в Городищенском и Иловлинском районах Волгоградской области: «В июле-августе была проведена археологическая разведка, в ходе которой осуществлялся визуальный осмотр остатков линии, были выявлены места, где располагались четыре земляные крепости, определены места земляных работ. В ходе проведения шурфовок были обнаружены обломки гончарной керамики, каменное рыболовное грузило, фрагменты железных и стеклянных изделий, относящиеся к XVIII веку, когда линия представляла собой действующее фортификационное сооружение».

«Наиболее важным результатом первого этапа полевых работ стало установление места расположения Осокорского редута - одной из крепостей Царицынской сторожевой линии, остатки которой к настоящему времени были полностью уничтожены и визуально не фиксировались на местности», - сказал Александр Клейтман.

Андрей Серенко