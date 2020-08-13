Байден имеет высокие шансы одержать победу над Трампом - прогноз
12:20 13.08.2020 Источник: Интерфакс
Претендент на пост президента США от Демократической партии Джо Байден может одержать победу над президентом США Дональдом Трампом с вероятностью в 71%, сообщил в среду интернет-портал FiveThirtyEight.
Согласно прогнозу сайта, у Трампа есть всего 29% шансов на победу в президентских выборах 2020 года. Однако отмечается, что президент все еще может обойти соперника.
"Несмотря на то, что очевидно, что Байден без труда сейчас опережает Трампа как на национальном уровне, так и в ряде штатов, согласно прогнозам, у Трампа есть значительный шанс победить, потому что есть еще много времени для активизации гонки", - говорится в сообщении FiveThirtyEight.
"Но подождите! Следует ли вообще доверять опросам?" - отмечает сайт.
Он приводит в пример выборы 2016 года, когда в опросах общественного мнения лидировала кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Тогда FiveThirtyEight присудили Клинтон 71,4% шансов на победу, а Трампу - 28,6%.
При этом отмечается, что Байден сейчас все-таки заручился большей поддержкой, чем Клинтон в 2016 году.
Как отмечает британское издание Independent, многие аналитики и исследователи общественного мнения предсказывают, что следующим президентом США станет Джо Байден.
В то же время шансы на переизбрание Трампа тем не менее высоки.
"Мы собираемся провести выборы 3 ноября, и президент победит", - заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз телеканалу CBS ранее в этом месяце.
Как отмечают СМИ, прогноз, предоставленный сайтом FiveThirtyEight, стал первым с тех пор, как Байден объявил о выборе на пост в вице-президенты страны сенатора Камалу Харрис в случае его выигрыша. Таким образом, Байден выполнил обещание - остановить выбор на кандидате-женщине.
НОВОСТИ
- 13:32 13.08.2020
- Британским полицейским предоставлены широкие полномочия по борьбе со шпионажем - The Times
- 13:20 13.08.2020
- Литва готова предоставлять убежище гражданам Белоруссии
- 13:05 13.08.2020
- Доход несовершеннолетней дочери вдвое превысил заработок рязанского губернатора в 2019 г.
- 13:00 13.08.2020
- Эрдоган заявил, что Турция не позволит ущемлять свои права в Средиземном море
- 12:32 13.08.2020
- Каждый второй российский работодатель при отборе молодых специалистов требует хотя бы минимального профопыта - опрос
- 12:11 13.08.2020
- Сергунина рассказала о начале конкурса "Лидеры цифровой трансформации"
- 12:05 13.08.2020
- Киев направил две ноты с просьбой предоставить данные о задержанных в Белоруссии украинцах
- 12:00 13.08.2020
- На Царицынской сторожевой линии начались археологические раскопки
- 11:32 13.08.2020
- В Минске с утра выстраиваются цепи солидарности несогласных с итогами выборов
- 11:20 13.08.2020
- Россияне вернулись к режиму экономии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать