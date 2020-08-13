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Байден имеет высокие шансы одержать победу над Трампом - прогноз

12:20 13.08.2020 Источник: Интерфакс

Претендент на пост президента США от Демократической партии Джо Байден может одержать победу над президентом США Дональдом Трампом с вероятностью в 71%, сообщил в среду интернет-портал FiveThirtyEight.

Согласно прогнозу сайта, у Трампа есть всего 29% шансов на победу в президентских выборах 2020 года. Однако отмечается, что президент все еще может обойти соперника.

"Несмотря на то, что очевидно, что Байден без труда сейчас опережает Трампа как на национальном уровне, так и в ряде штатов, согласно прогнозам, у Трампа есть значительный шанс победить, потому что есть еще много времени для активизации гонки", - говорится в сообщении FiveThirtyEight.

"Но подождите! Следует ли вообще доверять опросам?" - отмечает сайт.

Он приводит в пример выборы 2016 года, когда в опросах общественного мнения лидировала кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Тогда FiveThirtyEight присудили Клинтон 71,4% шансов на победу, а Трампу - 28,6%.

При этом отмечается, что Байден сейчас все-таки заручился большей поддержкой, чем Клинтон в 2016 году.

Как отмечает британское издание Independent, многие аналитики и исследователи общественного мнения предсказывают, что следующим президентом США станет Джо Байден.

В то же время шансы на переизбрание Трампа тем не менее высоки.

"Мы собираемся провести выборы 3 ноября, и президент победит", - заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз телеканалу CBS ранее в этом месяце.

Как отмечают СМИ, прогноз, предоставленный сайтом FiveThirtyEight, стал первым с тех пор, как Байден объявил о выборе на пост в вице-президенты страны сенатора Камалу Харрис в случае его выигрыша. Таким образом, Байден выполнил обещание - остановить выбор на кандидате-женщине.

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