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Каждый второй российский работодатель при отборе молодых специалистов требует хотя бы минимального профопыта - опрос

12:32 13.08.2020 Источник: Интерфакс

Российские компании за последние семь лет при отборе молодых специалистов в меньшей степени уделяют внимание деловым качествам соискателя, больше обращают внимания на опыт работы, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Согласно исследованию, если в 2013 году требование к наличию деловых качеств считали важнейшим три четверти работодателей (74%), то в настоящее время их - две трети (64%).

В свою очередь, большее внимание при приеме на работу стало уделяться такой позиции, как наличие у молодого специалиста хотя бы минимального профессионального опыта - в 2013 году этот критерий считали базовым 45% работодателей, сейчас - каждый второй (49%).

Кроме того, как показал опрос, работодатели стали придавать гораздо большее значение тому, насколько хорошо соискатель знаком со спецификой работы компании - 13% респондентов семь лет назад и каждая пятая компания (21%) в настоящее время.

По данным Superjob.ru, потенциальные работодатели стали менее строги к соискателям по таким позициям, как уровень успеваемости в вузе и знание иностранных языков. Если качеству учебы в высшем учебном заведении семь лет назад придавал значение каждый четвертый работодатель (26%), то на данный момент - это важно для 20% компаний. Что касается знания иностранных языков, то значимость этой позиции для работодателей снизилась более, чем в полтора раза - с 18% до 11% респондентов соответственно.

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