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Начальник УВД Гродненской области извинился за действия силовиков

21:20 13.08.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Начальник УВД Гродненской области попросил прощения за действия силовиков. «Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберёмся, я вам обещаю. Мы такие же люди, как все остальные», — сказал Вадим Синявский на встрече с сотрудниками завода «Химволокно».

По данным издания tut.by, около двух сотен сотрудников предприятия вышли требовать справедливых выборов. Они также жаловались на то, что милиция применяла силу к ним или их родственникам на улицах города после выборов. Поговорить с рабочими приехали мэр Гродно Мечислав Гой и начальник УВД Гродненщины Вадим Синявский.  Говорит Москва

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