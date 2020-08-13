Начальник УВД Гродненской области извинился за действия силовиков

21:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Начальник УВД Гродненской области попросил прощения за действия силовиков. «Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберёмся, я вам обещаю. Мы такие же люди, как все остальные», — сказал Вадим Синявский на встрече с сотрудниками завода «Химволокно».

По данным издания tut.by, около двух сотен сотрудников предприятия вышли требовать справедливых выборов. Они также жаловались на то, что милиция применяла силу к ним или их родственникам на улицах города после выборов. Поговорить с рабочими приехали мэр Гродно Мечислав Гой и начальник УВД Гродненщины Вадим Синявский. Говорит Москва