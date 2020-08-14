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НОВОСТИ

Данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 августа

09:00 14.08.2020 Источник: Lenta.ru

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 14 августа превысило 20,84 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

По информации проекта, в мире заражен 20 840 381 человек. Прирост числа инфицированных за сутки составил около 220 тысяч. За весь период пандемии скончались 754 566 заболевших, почти 13 миллионов человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 5,24 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (почти 3,25 миллиона человек), Индия (почти 2,4 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (более 905 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (572,8 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Колумбия, Чили и Испания.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 167 106 человек. В Бразилии число умерших также превысило отметку в 100 тысяч. Высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: там показатель превышает 10 процентов.  Lenta.Ru

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