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США конфисковали груз топлива со следовавших в Венесуэлу иранских танкеров - WSJ

10:05 14.08.2020 Источник: Известия

Американские власти впервые конфисковали груз с топливом с иранских танкеров, которые направлялись в Венесуэлу. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Соединенные Штаты перехватили танкеры Luna, Pandi, Bering и Bella, которые перевозили нефть из Ирана в Венесуэлу. По информации издания, сейчас корабли перенаправляются в Хьюстон (штат Техас).

При этом Вашингтон не прибегал к военной силе при задержании танкеров. Однако подробности захвата кораблей не приводятся. Издание отмечает, что пресс-секретарь министерства юстиции США отказался от комментариев.

При этом Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщило, что физически корабли не конфисковывались. Предположительно, власти США пригрозили судовладельцам, страховщикам и капитанам танкеров санкциями, чтобы заставить их передать свой груз, который теперь стал собственностью США.

По данным американской прокуратуры, четыре корабля перевозили в Венесуэлу 1,1 млн баррелей бензина. В южноамериканскую страну танкеры так и не прибыли. Два из этих кораблей позже снова появились возле Кабо-Верде, сообщил второй официальный представитель США.

Посол Ирана в Венесуэле Ходжат Солтани 13 августа заявил, что ни корабли, ни их владельцы не были иранскими, уточняет Associated Press.  Известия

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