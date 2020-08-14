Лукашенко предупредил о негативных последствиях забастовок в стране - БелТА

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о негативных последствиях забастовок на предприятиях страны, сообщает в четверг агентство БелТА.

Как говорится в сообщении агентства, таким образом глава государства на совещании по работе строительной отрасли прокомментировал попытки "раскачивания" трудовых коллективов в Белоруссии.