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Лукашенко предупредил о негативных последствиях забастовок в стране - БелТА

12:00 14.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о негативных последствиях забастовок на предприятиях страны, сообщает в четверг агентство БелТА.

Как говорится в сообщении агентства, таким образом глава государства на совещании по работе строительной отрасли прокомментировал попытки "раскачивания" трудовых коллективов в Белоруссии.

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