12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд ожидает смена председателя, кандидатом на эту должность вместо Ольги Егоровой является Михаил Птицын, подавший соответствующее заявление, отмечается в сообщении на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ.

"Подлежит рассмотрению 21 августа 2020 года заявление Птицына Михаила Юрьевича о рекомендации кандидатом на должность председателя Московского городского суда (по конкурсу, объявленному в "Российской газете" от 8 июля 2020 года)", - сказано на сайте.

Егорова свою кандидатуру на новый срок не выставляла.