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Тихановская объявила о сборе подписей тех, кто проголосовал за нее на выборах

13:00 14.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на прошедших 9 августа выборах главы государства Светлана Тихановская в пятницу объявила о сборе подписей граждан, которые отдали за нее свой голос.

"Давайте вместе защитим наш выбор. Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня, Светлану Тихановскую", - заявила она в видеообращении, опубликованном на YouTube.

Тихановская поблагодарила всех, кто голосовал на нее и заявила, что "сторонников перемен большинство". "Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60% до 70%", - добавила она.

Под видеозаписью приводится ссылка на обращение, в котором указано, что подписавшиеся требуют провести повторный пересчет голосов при участии независимых наблюдателей, а также организовать проверку соблюдения законодательства при проведении выборов.

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