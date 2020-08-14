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Пашинян выступил за международное расследование инцидентов на границе с Азербайджаном

13:05 14.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает необходимым внедрение международных механизмов для расследования нарушений режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе. Об этом он заявил в пятницу в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

"Я могу понять международное сообщество, которое каждый раз вынуждено выслушивать взаимные обвинения сторон относительно того, кто начал или кто первым нарушил режим прекращения огня. <...> Именно поэтому мы предлагаем внедрить международные механизмы расследования нарушений режима прекращения огня. И это вполне обоснованное предложение Армении", - отметил он.

Ситуация на границе двух государств обострилась 12 июля. В Баку заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. В обоих случаях речь шла о погибших военнослужащих. С 17 июля обстановка, по обоюдным оценкам, относительно спокойная, но сведения об обстрелах в районе границы и у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе поступают практически ежедневно.

Конфликт между Баку и Ереваном начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, в которой председательствуют Россия, США и Франция.

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