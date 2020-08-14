США отказались от сотрудничества с РФ по разработке вакцины - CNN
13:20 14.08.2020 Источник: Коммерсант.ru
Россия предложила США «беспрецедентное сотрудничество» по разработке вакцины от коронавируса, сообщили источники CNN среди российских чиновников. Однако Вашингтон отказался от него. Один из американских чиновников заявил, что «нет ни малейшего шанса использования российской вакцины на обезьянах, не говоря уже о людях». В Минздраве России заявили, что официальных предложений США не направлялось.
По данным телеканала, Москва предложила помощь в рамках операции «Сверхзвуковая скорость», которая направлена на ускорение разработки препарата. Предполагалось, что сотрудничество позволило бы производить вакцину «Спутник V» в США.
Однако чиновник из американского Минздрава сказал, что российская вакцина считается в Вашингтоне настолько недоработанной, что «даже не вызвала серьезного интереса». По версии стороны США, куда более серьезно испытания проводит Китай. По их мнению, КНР намного ближе к победе в гонке производства вакцины. Коммерсантъ
НОВОСТИ
- 14:00 14.08.2020
- В Пентагоне создадут рабочую группу по изучению НЛО - СМИ
- 13:32 14.08.2020
- ЕС должен ввести новые санкции против Белоруссии - глава Еврокомиссии
- 13:05 14.08.2020
- Пашинян выступил за международное расследование инцидентов на границе с Азербайджаном
- 13:00 14.08.2020
- Тихановская объявила о сборе подписей тех, кто проголосовал за нее на выборах
- 12:32 14.08.2020
- Париж признан областью активного распространения коронавируса - власти
- 12:20 14.08.2020
- За ужесточение правил получения рабочих виз мигрантами выступают около 60% россиян - опрос
- 12:05 14.08.2020
- Мосгорсуд ожидает смена председателя
- 12:00 14.08.2020
- Лукашенко предупредил о негативных последствиях забастовок в стране - БелТА
- 11:32 14.08.2020
- В России за полтора года произошло 88 аварий с маломерными судами
- 11:20 14.08.2020
- Новый договор предусматривает постоянное присутствие войск США в Польше - чиновник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать