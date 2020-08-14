США отказались от сотрудничества с РФ по разработке вакцины - CNN

13:20 Источник: Коммерсант.ru

Россия предложила США «беспрецедентное сотрудничество» по разработке вакцины от коронавируса, сообщили источники CNN среди российских чиновников. Однако Вашингтон отказался от него. Один из американских чиновников заявил, что «нет ни малейшего шанса использования российской вакцины на обезьянах, не говоря уже о людях». В Минздраве России заявили, что официальных предложений США не направлялось.

По данным телеканала, Москва предложила помощь в рамках операции «Сверхзвуковая скорость», которая направлена на ускорение разработки препарата. Предполагалось, что сотрудничество позволило бы производить вакцину «Спутник V» в США.

Однако чиновник из американского Минздрава сказал, что российская вакцина считается в Вашингтоне настолько недоработанной, что «даже не вызвала серьезного интереса». По версии стороны США, куда более серьезно испытания проводит Китай. По их мнению, КНР намного ближе к победе в гонке производства вакцины. Коммерсантъ