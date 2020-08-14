ЕС должен ввести новые санкции против Белоруссии - глава Еврокомиссии

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз должен ввести санкции в отношении тех, кто "нарушает демократические ценности" в Белоруссии. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушает демократические ценности или злоупотребляет правами человека в Белоруссии", - написала она на своей странице в "Твиттере".