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НОВОСТИ

В Пентагоне создадут рабочую группу по изучению НЛО - СМИ

14:00 14.08.2020 Источник: РБК

Пентагон формирует рабочую группу, которая займется изучением случаев столкновения американских военных летчиков с неопознанными летающими объектами (НЛО). Об этом сообщили источники CNN в Министерстве обороны США.

Официальное заявление о формировании такой группы ожидается в ближайшие несколько дней. По словам собеседников телеканала, курировать направление будет заместитель министра обороны Дэвид Норквист.

Ранее столкновения с НЛО изучали ВМС США, поскольку во многих случаях участвовали их самолеты и авианосцы.  РБК

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