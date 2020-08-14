В Пентагоне создадут рабочую группу по изучению НЛО - СМИ
14:00 14.08.2020 Источник: РБК
Пентагон формирует рабочую группу, которая займется изучением случаев столкновения американских военных летчиков с неопознанными летающими объектами (НЛО). Об этом сообщили источники CNN в Министерстве обороны США.
Официальное заявление о формировании такой группы ожидается в ближайшие несколько дней. По словам собеседников телеканала, курировать направление будет заместитель министра обороны Дэвид Норквист.
Ранее столкновения с НЛО изучали ВМС США, поскольку во многих случаях участвовали их самолеты и авианосцы. РБК
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