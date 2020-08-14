Россиян, оказавшихся в кризисной ситуации за рубежом, предлагают заставить компенсировать расходы государства за возврат на родину
14:12 14.08.2020 Источник: Ведомости
Пандемия заставила правительство по-новому взглянуть на многие вещи, в том числе на законодательство, которое гарантирует в исключительных случаях безвозмездную помощь в возвращении на родину россиянам, оказавшимся за рубежом. Под исключительными случаями в настоящее время понимается непосредственная угроза жизни.
МИД России подготовил и опубликовал для общественного обсуждения проект постановления правительства, который делает эту помощь платной.
Вместо безвозмездного возвращения на родину в случае угрозы жизни внешнеполитическое ведомство предлагает гарантировать возврат из-за границы всем россиянам, но при условии возврата расходов в бюджет. На возврат суммы в рублях, которая будет заранее указана в акте о фактическом предоставлении помощи, будет даваться три месяца.
Документ, подтверждающий оплату, необходимо будет отправить в МИД по почте. Если за это время гражданин не оплатит свою эвакуацию из-за границы, будет запущена процедура принудительного исполнения обязательств перед государством. Ведомости
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