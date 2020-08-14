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НОВОСТИ

Премьер Болгарии объявил о планах изменения конституции страны

15:00 14.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выступил с обращением к нации, во время которого объявил о планах изменения конституции страны.

"Пришло время для ответственности и решительности. Пришло время не только для смены политической системы, но и для перезагрузки государства. Необходимость перезагрузки политической модели нельзя больше откладывать", - заявил глава правительства и лидер правящей политической партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ).

Борисов отметил, что необходимость принятия новой Конституции Республики Болгария - это тема, которая уже много лет активно обсуждается в стране. Действующая в настоящее время конституция была принята в другой политический период, и без ее изменения невозможно ответить на современные вызовы, считает премьер.

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