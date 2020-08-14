Мишустин запретил резко повышать тарифы на электричество на Дальнем Востоке

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Мишустин запретил резко повышать тарифы на свет на Дальнем Востоке. Об этом глава правительства заявил на совещании по электроэнергетике и газификации региона.

«Первый момент, который всех волнует — это тарифы. Сразу оговорюсь: никаких резких скачков в платежах за электричество быть, конечно, не должно», — цитирует РИА Новости Михаила Мишустина.

Он поручил Минэнерго до 1 сентября внести на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе.

Премьер констатировал, что спрос на электроэнергию на Дальнем Востоке растёт, поэтому необходимо обновлять и генерацию, и сети, развивать переработку газа. Говорит Москва