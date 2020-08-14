0
0
115
НОВОСТИ

Штаб Тихановской не признал утвержденную ЦИК победу Лукашенко на выборах - пресс-секретарь

16:00 14.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской не признает официальных итогов выборов, на которых по данным Центризбиркома победил Александр Лукашенко. Об этом заявила в пятницу ТАСС пресс- секретарь Тихановской Анна Красулина.

"То, что это официальные данные, это не значит, что они отражают реальную ситуацию и выбор людей. Они (власть - прим. ТАСС) до сих пор не могут понять, что ситуация изменилась кардинально. Наши дальнейшие действия не зависят от объявленных официальных итогов", - сказала Красулина.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 14.08.2020
Тысячи рабочих МТЗ направились в центр Минска после отказа премьера общаться с ними
0
34
16:32 14.08.2020
В Госдуме предложили запретить использовать в РФ иностранные соцсети
0
114
16:12 14.08.2020
Йельский университет обвинили в расовой дискриминации абитуриентов
0
110
15:32 14.08.2020
В Северной Корее назначили нового премьер-министра
0
152
15:12 14.08.2020
Мишустин запретил резко повышать тарифы на электричество на Дальнем Востоке
0
154
15:00 14.08.2020
Премьер Болгарии объявил о планах изменения конституции страны
0
188
14:32 14.08.2020
ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов, Лукашенко избран президентом
0
287
14:12 14.08.2020
Россиян, оказавшихся в кризисной ситуации за рубежом, предлагают заставить компенсировать расходы государства за возврат на родину
0
215
14:00 14.08.2020
В Пентагоне создадут рабочую группу по изучению НЛО - СМИ
0
244
13:32 14.08.2020
ЕС должен ввести новые санкции против Белоруссии - глава Еврокомиссии
0
269

Возврат к списку