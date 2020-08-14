Йельский университет обвинили в расовой дискриминации абитуриентов
16:12 14.08.2020 Источник: Эхо Москвы
Минюст США обвинил Йельский университет в расовой дискриминации абитуриентов. Двухлетнее расследование показало, что престижный американский ВУЗ нарушает при поступлении права белых и американцев азиатского происхождения в нарушение закона о гражданских правах 1964 года. По словам чиновника Минюста Эрика Дрейбенда, для большинства абитуриентов из числа белых и азиатов вероятность поступления в Йель составляет от одной четвертой до одной десятой по сравнению с заявителями из числа афроамериканцев с такими же академическими данными. Эхо Москвы
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