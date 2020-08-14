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В Госдуме предложили запретить использовать в РФ иностранные соцсети

16:32 14.08.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили запретить использовать иностранные соцсети в России. Их работа регулируется законодательством другой страны, в связи с чем российские пользователи не имеют никаких прав.

Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров. Он предложил пойти по пути Китая, где используются только национальные соцсети.

«Меня YouTube заблокировал, ссылаясь на американское законодательство. Он на территории России использует американское законодательство, по которому мы бесправны. Мы не можем подать в американский суд, что на территории России наши права нарушают американские компьютерные системы, сети и так далее. Мы просто животные, корова с фермером, как вы понимаете, судиться не может. Этот вопрос решается только через суверенитет.

Мы должны национализировать ресурсы на территории России, поставить под контроль российской судебной и правовой системы. Мне Роскомнадзор открыто пишет, что если вам не нравится политика YouTube по отношению к вам, пишите Трампу. Это можно изменить путём национализации этой системы, как это делал Китай. Мы не должны на территории России задействовать иностранные сети. Мы должны запретить через границу протекать иностранному законодательству в нашу правовую сферу».

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