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Тысячи рабочих МТЗ направились в центр Минска после отказа премьера общаться с ними

17:00 14.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько тысяч рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) направились с его территории в центр Минска после отказа премьер-министра Романа Головченко общаться с ними. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Колонна манифестантов, скандируя: "Уходи!", направилась по проезжей части проспекта Независимости.

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