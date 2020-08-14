Тысячи рабочих МТЗ направились в центр Минска после отказа премьера общаться с ними
17:00 14.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько тысяч рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) направились с его территории в центр Минска после отказа премьер-министра Романа Головченко общаться с ними. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.
Колонна манифестантов, скандируя: "Уходи!", направилась по проезжей части проспекта Независимости.
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