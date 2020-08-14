Тысячи рабочих МТЗ направились в центр Минска после отказа премьера общаться с ними

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько тысяч рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) направились с его территории в центр Минска после отказа премьер-министра Романа Головченко общаться с ними. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Колонна манифестантов, скандируя: "Уходи!", направилась по проезжей части проспекта Независимости.