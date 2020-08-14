Уроженцы Чечни, преследовавшие соотечественниц за "излишне прозападное поведение", задержаны в Австрии

17:12 Источник: Эхо Москвы

В Австрии задержаны уроженцы Чечни, преследовавшие соотечественниц за «излишне прозападное поведение».

Как передает русскоязычный сайт Austria Today, поводом к преследованиям могли стать фотография в купальнике в соцсетях или отношения с человеком не из Чечни. Сообщается, что по обвинению в таких преследованиях в Вене и Линце задержаны пятеро мужчин и одна женщина в возрасте от 19 до 37 лет. По информации местной полиции, с начала года зафиксировано как минимум 10 случаев, когда пострадавшие получали угрозы, «инструкции» о том, как себя вести, или даже становились объектами физической расправы. Эхо Москвы