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Уроженцы Чечни, преследовавшие соотечественниц за "излишне прозападное поведение", задержаны в Австрии

17:12 14.08.2020 Источник: Эхо Москвы

В Австрии задержаны уроженцы Чечни, преследовавшие соотечественниц за «излишне прозападное поведение».

Как передает русскоязычный сайт Austria Today, поводом к преследованиям могли стать фотография в купальнике в соцсетях или отношения с человеком не из Чечни. Сообщается, что по обвинению в таких преследованиях в Вене и Линце задержаны пятеро мужчин и одна женщина в возрасте от 19 до 37 лет. По информации местной полиции, с начала года зафиксировано как минимум 10 случаев, когда пострадавшие получали угрозы, «инструкции» о том, как себя вести, или даже становились объектами физической расправы. Эхо Москвы

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