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НОВОСТИ

Клиенты Сбербанка не останутся без бесплатных извещений о переводах

17:25 14.08.2020

В Сбербанке опровергают сообщения о том, что теперь за SMS-сообщения о переводах нужно будет платить. «Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические смс-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме - сегодня ими пользуются менее 3% клиентов, - отмечают в компании. - Получение одноразового пароля в смс-сообщении является бесплатным. Новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится».

По данным Сбербанка большинство клиентов перешли на использование новой модели информирования с расширенным функционалом в программе Сбербанк-онлайн. «Этот способ получения уведомлений более удобен и безопасен: он включает в себя детали по операциям, остатки после совершения перевода, - констатируют в Сбербанке, отмечая, что сервис уведомлений продолжат развивать, внедряя новые удобные сервисы – такие как информация по операциям с вкладами. «Также теперь вместо многочисленных смс-оповещений клиент будет получать пуш-уведомление о переводе с возможностью получить полную детализацию об операции в приложении Сбербанк Онлайн», - сообщает Сбербанк.

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