Колонна военных в автобусах двинулась в центр Минска

18:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большая колонна военных выдвинулась в центр Минска из района базирования в Уручье на окраине города.

Как сообщает корр. ТАСС, военные следуют в автобусах, в колонне также автозаки. Сейчас они находится на проспекте Независимости.

В то же время на площади Независимости собралось несколько тысяч манифестантов. Часть из них требует пересчета голосов, часть - новых выборов.