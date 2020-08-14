Колонна военных в автобусах двинулась в центр Минска
18:37 14.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большая колонна военных выдвинулась в центр Минска из района базирования в Уручье на окраине города.
Как сообщает корр. ТАСС, военные следуют в автобусах, в колонне также автозаки. Сейчас они находится на проспекте Независимости.
В то же время на площади Независимости собралось несколько тысяч манифестантов. Часть из них требует пересчета голосов, часть - новых выборов.
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