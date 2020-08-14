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Лукашенко: Надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться

19:38 14.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу на совещании с членами Совбеза обратился к гражданам страны с призывом успокоиться и прекратить акции протеста

"Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда", - цитирует президента агентство БелТА.

Лукашенко призвал людей не выходить на улицы. "Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо!" Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, из этой "Открытой России", Навального и так далее, и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", - сказал глава государства.

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