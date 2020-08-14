У посольства Белоруссии в Москве шестой день собираются протестующие

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Недовольные результатом выборов президента Белоруссии и последующими действиями местных силовиков шестой день собираются у посольства республики в Москве, передает корр. ТАСС с места событий.

На данный момент у диппредставительства находятся более 100 человек. Люди стоят напротив посольства у забора храма Космы и Дамиана. На заборе висят плакаты и цветы, некоторые участники также встают в пикет.

На месте дежурит не менее пяти автозаков, большая часть из которых стоит в Армянском переулке. Полиция пока не выставляет оцепление и ведет себя корректно.