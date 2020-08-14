У посольства Белоруссии в Москве шестой день собираются протестующие
19:40 14.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Недовольные результатом выборов президента Белоруссии и последующими действиями местных силовиков шестой день собираются у посольства республики в Москве, передает корр. ТАСС с места событий.
На данный момент у диппредставительства находятся более 100 человек. Люди стоят напротив посольства у забора храма Космы и Дамиана. На заборе висят плакаты и цветы, некоторые участники также встают в пикет.
На месте дежурит не менее пяти автозаков, большая часть из которых стоит в Армянском переулке. Полиция пока не выставляет оцепление и ведет себя корректно.
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