Россиянам, задержанным в Белоруссии и вернувшимся на родину, процессуальное преследование не грозит - СМИ
20:17 14.08.2020 Источник: Интерфакс
32 россиянина, вернувшиеся на родину после задержания 29 июля в Белоруссии и заподозренные местными властями в причастности к ЧВК "Вагнер", не будут преследоваться в России, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Уголовное или иное процессуальное преследование им не грозит, они вернулись на родину и разъезжаются по домам", - сказал источник.
В пятницу генпрокуратура РФ сообщила, что ранее задержанных в Белоруссии граждан России, которых в Минске назвали членами ЧВК "Вагнер", вернули на родину.
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