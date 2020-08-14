Россиянам, задержанным в Белоруссии и вернувшимся на родину, процессуальное преследование не грозит - СМИ

20:17 Источник: Интерфакс

32 россиянина, вернувшиеся на родину после задержания 29 июля в Белоруссии и заподозренные местными властями в причастности к ЧВК "Вагнер", не будут преследоваться в России, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Уголовное или иное процессуальное преследование им не грозит, они вернулись на родину и разъезжаются по домам", - сказал источник.

В пятницу генпрокуратура РФ сообщила, что ранее задержанных в Белоруссии граждан России, которых в Минске назвали членами ЧВК "Вагнер", вернули на родину.