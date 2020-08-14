При передаче граждан РФ Белоруссия условий не выдвинула - СМИ
20:40 14.08.2020 Источник: Интерфакс
Россиян, заподозренных белорусскими властями в работе на ЧВК "Вагнер", передали Москве без предварительных условий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Никаких условий белорусская сторона не выдвинула. Передача граждан России Москве была осуществлена в рамках жеста доброй воли в соответствии с двусторонними документами о дружбе и добрососедстве", - сказал источник.
После возвращения на родину россиянам не грозит преследование, однако они проведут две недели в обсерваторе чтобы избежать завоза коронавируса в РФ, сказал источник.
Ранее в пятницу Генпрокуратура РФ сообщила, что ранее задержанных в Белоруссии граждан России, вернули на родину.
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