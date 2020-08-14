Главы МИД ЕС пришли к общему мнению, что выборы в Белоруссии были сфальсифицированы

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел 27 стран - членов Евросоюза приняли в пятницу политическое решение о введении индивидуальных санкций в отношении лиц, "ответственных за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов" в Белоруссии. Эту информацию подтвердил министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок.

"[Состоялось] важное обсуждение министров иностранных дел ЕС по Белоруссии, [достигнут] консенсус о том, что выборы были сфальсифицированы. ЕС начинает работать над индивидуальными целевыми мерами против тех, кто несет ответственность за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов", - написал он в своем "Твиттере".