В Минске, в районе метро "Пушкинская" начинает собираться народ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Минска начинают собираться в районе станции метро "Пушкинская", где 10 августа в ходе акции протеста против результатов президентских выборов погиб один из манифестантов.

По оценке корр. ТАСС, там находятся несколько сотен человек. В руках они держат цветы. Проезжающие мимо водители сигналят в знак солидарности. Сегодня пройдут похороны погибшего. Его родные попросили не приходить в храм, где пройдет отпевание, а собраться на месте его гибели.

Сотрудники правоохранительных органов не препятствуют собранию. Обстановка спокойная.