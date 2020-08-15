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НОВОСТИ

Размер резервного фонда правительства РФ увеличен на 1,8 трлн рублей

13:30 15.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В соответствии с распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина, объем резервного фонда правительства России увеличен на 1,8 трлн рублей. Об этом в субботу говорится в опубликованном на сайте правовой информации распоряжении.

Минфину России поручено "внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 1 800 000 000 тыс. рублей", говорится в опубликованном распоряжении.

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