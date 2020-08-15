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В центре Минска вновь собирается народ с плакатами и белыми воздушными шарами

15:25 15.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Площадь Независимости в центре белорусской столицы, где в пятницу прошла многотысячная манифестация несогласных с официальными итогами президентских выборов, в субботу вновь становится местом проведения акций протеста. Как передает корр. ТАСС, сюда постепенно стягиваются люди. В руках у них плакаты с надписью "Страна без насилия".

Примерно за 60-70 метров до входа в расположенное здесь здание Дома правительства установлено металлическое ограждение. Подразделений силовых структур нигде не видно.

Пока люди собираются небольшими группами, среди которых, как мог убедиться корр. ТАСС, есть представители разных профессий и социальных групп - учителя, врачи, студенты. Они все время перемещаются от Дома правительства к находящемуся по соседству зданию ЦИК. Оба ведомства не работают в выходной день. В руках у людей белые воздушные шары.

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