В течение 7-10 дней может начаться третий этап исследований вакцины против коронавируса - Минздрава РФ

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Третий или пострегистрационный этап исследований вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, может начаться в течение 7-10 дней. Планируется, что участие в исследовании примут несколько десятков тысяч человек, сообщил ТАСС директор центра Александр Гинцбург.

"В понедельник мы представляем первую версию протокола пострегистрационных исследований. Исходя из такого большого интереса и внимания общественности и прессы к этому, я думаю, что Минздрав тянуть не будет и в течение недели утвердит нам протокол. Так что я думаю, в течение семи, максимум десяти дней это все начнется", - сказал он.

Ранее в пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что после регистрации препарата в клинических испытаниях примут участие 2 тыс. человек. Гинцбург в свою очередь рассказал, что к третьему этапу планируется привлечь несколько десятков тысяч человек. Исследования будут проходить в Московском регионе. "Это будет несколько десятков тысяч человек. Сейчас, так как это стоит немалых денег, уточняется финансовая часть и прочее, - пояснил ученый. - В Московском регионе есть абсолютно вся необходимая инфраструктура для того, чтобы провести не только вакцинацию, но и учет".