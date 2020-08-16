В случае победы на выборах Трамп может отправить в отставку весь свой кабинет

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп может отправить в отставку весь свой кабинет после выборов в случае победы, а затем заново набрать тех людей, которые его устраивают. Об этом американский лидер заявил в субботу на пресс-конференции в Бедминстере в штате Нью- Джерси.

"В целом, как я понимаю, [как это бывает] во многих случаях, если мы победим, президент отправляет в отставку всех, а потом заново набирает тех, кого он хочет. Такое случалось раньше. Я думаю, что это имеет смысл. У меня очень хороший кабинет с небольшим количеством исключений. Я не могу сказать, что я в восторге от всех, честно говоря", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных кадровых перестановках в администрации в случае его переизбрания.

Трамп не уточнил, кем из министров он недоволен.

В среду сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Трамп рассматривает возможность снятия с поста главы Пентагона Марка Эспера, если победит на ноябрьских президентских выборах. На пресс-конференции президенту был задан вопрос на эту тему. "Нет, я с ним хорошо лажу. С ним все в порядке", - заверил Трамп.