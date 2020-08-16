В Праге и Братиславе проходят акции в поддержку участников протестов в Белоруссии
09:50 16.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Акции в поддержку участников протестов, которые проходят в Белоруссии после прошедших в этой стране президентских выборов, состоялись в субботу вечером в Праге и Братиславе. Об этом из чешской столицы сообщает корр. ТАСС, а из словацкой - информационные агентство ТАСР.
В Праге акция солидарности с участниками протестов в Белоруссии прошла в форме демонстрации. Она началась недалеко от центральной в городе Староместской площади и завершилась перед зданием МИД Чехии, расположенном в районе Пражского града. В ней, согласно оценкам полиции, приняли участие около 350 человек, среди которых находились представители руководства входящей в состав чешского парламента Пиратской партии.
Участники пражской демонстрации несли флаги с красной полосой на белом фоне, которые ранее были государственными в Белоруссии, и транспаранты с надписями на русском, белорусском, чешском и английском языках: "Лукашенко не наш президент!", "Остановите насилие!" и "Белоруссия заслужила свободу!". Несколько человек среди демонстрантов держали в руках плакат с выражением поддержки белорусскому президенту и периодически вступали в словесную перепалку с другими участниками шествия, выражавшими противоположные взгляды.
Более крупная акция солидарности с участниками протестов в Белоруссии заявлена в Праге на вечер воскресенья. Она пройдет также на Староместской площади при поддержке правых политических партий Чехии. Одновременно митинг с такой же тематикой должен состояться в Брно. Это второй крупнейший город республики, который расположен в ее юго-восточной части.
В Братиславе, как сообщило агентство ТАСР, митинг солидарности с протестующими в Белоруссии прошел на центральной в городе площади - площади Словацкого национального восстания. В нем приняли участие несколько десятков человек. С осуждением действий белорусских властей перед ними выступили министр охраны окружающей среды Словакии Ян Будай и депутат национального парламента Моника Козелова от партии "Обычные люди и независимые личности", которую возглавляет премьер-министр республики Игор Матович.
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