Через месяц после старта третьего этапа исследований начаться гражданский оборот вакцины против коронавируса

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданский оборот вакцины против нового коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, может начаться спустя месяц после старта третьего (пострегистрационного) этапа исследований препарата. Однако все жители страны сразу получить вакцину не смогут, сообщил ТАСС директор центра Александр Гинцбург.

"Гражданский оборот будет запущен параллельно [с пострегистрационными исследованиями], но со сдвигом, потому что вакцины не хватает. Это разрешает 441 постановление правительства, - рассказал ученный. - Я думаю, что это будет максимум сдвиг в месяц после начала пострегистрационных исследований".

Ранее Гинцбург сообщил ТАСС, что в третьем этапе исследований вакцины примут участие несколько десятков тысяч человек. Ученный пояснил, что, так как мощности производства препарата пока только нарастают, в первую очередь вакцина будет направлена на третий этап исследований. Избыток же может быть направлен уже в гражданский оборот. "Сейчас вся масса пойдет на пострегистрационную фазу, если что-то останется, то это естественно пойдет в гражданский оборот в небольшом количество, может быть, на несколько регионов", - пояснил он.

Ученный отметил, что пока сложно сказать, сколько доз препарата можно будет наработать за ближайшие несколько недель, так как производство будет расширяться. "Цикл производства составляем минимум две недели, а с проверкой еще больше. Корректней высчитывать мощность за месяц, но она сейчас изменится, потому что мы переходим на другие реакторы, благодаря тем деньгам, которые правительство дало по распоряжению президента, и мощность у нас увеличится в ближайшие полтора-два месяца в десять раз, - рассказал Гинцбург. - В ближайшее время заработают еще 3-4 площадки, к декабрю они выйдут на мощность 4-5, а может немного больше млн доз в месяц, что позволит за 9-12 месяцев обеспечить необходимый объем вакцины для всей страны".