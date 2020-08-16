Екатеринбургский митрополит отлучил сторонников Сергия Романова от Церкви

10:40

Сторонников лишенного сана монаха Сергия (Романова) названы раскольниками и отлучены их от Церкви, сообщается на уральском новостном портале со ссылкой на обращение священнослужителя, опубликованном на сайте Екатеринбургской епархии.

«Отлучают себя от общения церковного и те, кто участвует в этих самовольных и кощунственных „богослужениях“. Прошло достаточно времени, чтобы каждому определиться, что для него важней: Христова Церковь или обаяние личности бывшего схиигумена Сергия», — предупредил митрополит Кирилл.

Шанс вернуться в лоно Церкви у сторонников опального Сергия есть. От них требуется открыто отвергнут свое заблуждение, исьменное прошение с покаянием и обещанием больше не общаться с раскольниками.