Екатеринбургский митрополит отлучил сторонников Сергия Романова от Церкви
10:40 16.08.2020
Сторонников лишенного сана монаха Сергия (Романова) названы раскольниками и отлучены их от Церкви, сообщается на уральском новостном портале со ссылкой на обращение священнослужителя, опубликованном на сайте Екатеринбургской епархии.
«Отлучают себя от общения церковного и те, кто участвует в этих самовольных и кощунственных „богослужениях“. Прошло достаточно времени, чтобы каждому определиться, что для него важней: Христова Церковь или обаяние личности бывшего схиигумена Сергия», — предупредил митрополит Кирилл.
Шанс вернуться в лоно Церкви у сторонников опального Сергия есть. От них требуется открыто отвергнут свое заблуждение, исьменное прошение с покаянием и обещанием больше не общаться с раскольниками.
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