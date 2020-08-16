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В преддверии митинга в поддержку Лукашенко в Минске оцепили площадь Независимости

11:10 16.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Площадь Независимости в Минске, где в 12:00 (совпадает с мск) ожидается митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко, оцеплена металлическими ограждениями, движение транспорта в этом районе ограничено, передает корр. ТАСС.

Ближайшая станция метро "Площадь Ленина" закрыта на вход и выход. Автотранспорт переправляется в объезд. Как рассказали корр. ТАСС постояльцы расположенной в этом районе гостиницы Минск, их попросили не открывать окна. Близ площади дежурят усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов.

Из области в центр Минска движутся колонны автобусов с людьми.

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