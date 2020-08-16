Государство будет регулировать распределение вакцины от коронавируса в РФ - Мишустин
11:20 16.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении первой зарегистрированной в России вакцины от коронавируса в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством. Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита, сообщается в воскресенье на сайте кабмина.
"Временный порядок распределения лекарств для профилактики и лечения коронавируса был принят в начале июня и будет действовать до конца года. По этим правилам, необходимые препараты вносят в особый перечень, который контролирует Минздрав. Еженедельно российские производители, а также компании, занимающиеся ввозом в страну импортных лекарств из этого перечня, обязаны направлять план распределения поставок медикаментов с приложением заявок от регионов", - говорится в сообщении.
В заявках будут указываться названия препаратов и форма выпуска, сведения о медицинских организациях, куда планируется направить лекарства, а также данные о количестве пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса, для которых закупаются лекарства.
Кроме новой вакцины, в перечень добавлены еще шесть препаратов. "Это дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб, левилимаб", - сообщает кабмин.
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