К месту митинга в поддержку Лукашенко прибыл президентский кортеж
12:10 16.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
резидентский кортеж прибыл к Дому правительства на площади Независимости, где в полдень начнется митинг в поддержку переизбранного главой государства Александра Лукашенко. Об этом сообщает корр. ТАСС.
Впрочем, на лимузине в кортеже не было президентского штандарта, так что, возможно, самого Лукашенко внутри не было. Кроме того, машин сопровождения было меньше, чем обычно.
Обстановка на площади спокойная, прибытие большей части участников митинга ожидается ближе к его началу, их подвозят на автобусах. На площади бесплатно раздают питьевую воду, на прилегающей территории расставляют биотуалеты.
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