0
0
122
НОВОСТИ

Из-за опубликовавших в соцсетях видео генпрокуратура РФ поручила проверить родителей ребенка

12:20 16.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокуратура России поручила проверить родителей ребенка, опубликовавших в социальных сетях видео, на котором мужчина держит младенца вниз головой. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс- службе надзорного ведомства.

"Генеральной прокуратурой организована проверка в связи с размещенными в интернете кадрами жестокого обращения отца с новорожденной девочкой, снятыми в одном из районов Сочи. Соответствующие поручения даны прокурорам Краснодарского края и Москвы", - сообщили в ведомстве.

Мужчина на видео - житель Москвы, женщина - уроженка Белгорода. Как сообщили накануне ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, семья обнаружена в палатке в лесном массиве Хостинского района в урочище Ажек. Мать доставлена в отдел полиции Хостинского района, решается вопрос о передаче ребенка в органы опеки. Угрозы здоровью ребенка в настоящее время нет, младенец находится в медицинском учреждении. Организована доследственная проверка, которая находится на контроле в Генеральной прокуратуре.

В соцсетях ранее распространили видеоролик, в котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ногу вниз головой младенца. Затем он перебрасывает малыша из одной руки в другую, демонстрируя ребенка на камеру.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 16.08.2020
На фоне дискуссий о расизме германская торговая марка переименует свой соус
0
0
13:10 16.08.2020
Таиланд: На антиправительственную акцию собралось боле тысячи активистов
0
26
12:10 16.08.2020
К месту митинга в поддержку Лукашенко прибыл президентский кортеж
0
145
11:20 16.08.2020
Государство будет регулировать распределение вакцины от коронавируса в РФ - Мишустин
0
184
11:10 16.08.2020
В преддверии митинга в поддержку Лукашенко в Минске оцепили площадь Независимости
0
261
10:40 16.08.2020
Екатеринбургский митрополит отлучил сторонников Сергия Романова от Церкви
0
250
10:20 16.08.2020
Через месяц после старта третьего этапа исследований начаться гражданский оборот вакцины против коронавируса
0
221
10:10 16.08.2020
Трамп может объявить о выходе США из НАТО до выборов - Джон Болтон
0
300
09:50 16.08.2020
В Праге и Братиславе проходят акции в поддержку участников протестов в Белоруссии
0
264
09:40 16.08.2020
В случае победы на выборах Трамп может отправить в отставку весь свой кабинет
0
236

Возврат к списку