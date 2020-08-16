Из-за опубликовавших в соцсетях видео генпрокуратура РФ поручила проверить родителей ребенка
12:20 16.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генпрокуратура России поручила проверить родителей ребенка, опубликовавших в социальных сетях видео, на котором мужчина держит младенца вниз головой. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс- службе надзорного ведомства.
"Генеральной прокуратурой организована проверка в связи с размещенными в интернете кадрами жестокого обращения отца с новорожденной девочкой, снятыми в одном из районов Сочи. Соответствующие поручения даны прокурорам Краснодарского края и Москвы", - сообщили в ведомстве.
Мужчина на видео - житель Москвы, женщина - уроженка Белгорода. Как сообщили накануне ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, семья обнаружена в палатке в лесном массиве Хостинского района в урочище Ажек. Мать доставлена в отдел полиции Хостинского района, решается вопрос о передаче ребенка в органы опеки. Угрозы здоровью ребенка в настоящее время нет, младенец находится в медицинском учреждении. Организована доследственная проверка, которая находится на контроле в Генеральной прокуратуре.
В соцсетях ранее распространили видеоролик, в котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ногу вниз головой младенца. Затем он перебрасывает малыша из одной руки в другую, демонстрируя ребенка на камеру.
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