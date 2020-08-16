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Таиланд: На антиправительственную акцию собралось боле тысячи активистов

13:10 16.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более тысячи демонстрантов собрались в воскресенье днем возле Монумента демократии в столице Таиланда на антиправительственную акцию. На месте проведения протеста дежурят около 600 сотрудников правоохранительных органов, которые установили кордоны. Организаторы собирали сцену для готовящихся выступлений активистов, люди продолжают прибывать к месту запланированного сбора, сообщает корр. ТАСС.

Мероприятие организовано несколькими продемократическими объединениями, в частности группой "Свободная молодежь". Устроители рассчитывают, что в акции примут участие до 10 тыс. человек. Собравшиеся уже скандируют лозунги против действующей власти и призывают к изменению конституции.

В этой связи активисты организовали сбор подписей за изменение основного закона страны, в частности они требуют исключить пункт, который предполагает назначение, а не выборы членов Сената. "Свободная молодежь" намерена собрать 50 тыс. подписей. Предполагается, что сегодняшняя акция протеста завершится в 21:00 по местному времени (17:00 мск).

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