На фоне дискуссий о расизме германская торговая марка переименует свой соус

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германская торговая марка Knorr ("Кнорр") на фоне дискуссий о расизме переименует свой соус под названием Zigeunersauce ("Цигойнерзосе", в переводе - "Цыганский соус"). Об этом в воскресенье сообщила газета "Бильд ам зонтаг".

"Поскольку понятие "Цыганский соус" может быть интерпретировано негативно, мы решили дать новое имя нашему соусу. Через несколько недель его можно будет найти на полках магазинов под названием Paprikasauce Ungarische Art ("Соус с паприкой по-венгерски")", - отметили в компании.

Как передает газета, в Центральном совете синти и рома Германии решение Knorr назвали хорошим, но отметили, что рост антицыганских настроений в Европе представляет гораздо более серьезную проблему, чем название соуса.

Слово Zigauner ("цигойнер") считается грубым и в последние десятилетия не употребляется в немецкой речи по отношению к представителям цыганских общин. Однако традиционное название соуса продолжало существовать с 1903 года.