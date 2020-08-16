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К месту проведения акции в поддержку президента Белоруссии небольшими группами направляются сторонники оппозиции

14:10 16.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акция сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко началась в воскресенье на площади Независимости в центре Минска. На ней, по оценке корр. ТАСС, собралось несколько тысяч человек.

Выступивший первым перед собравшимися депутат нижней палаты парламента Геннадий Давыдько сообщил, что "настал момент, когда родина в опасности". "Мы уважаем выбор тех, кто думает не так, как мы, но мы хотим, чтобы уважали и наш выбор. Мы хотим дружить со всеми странами, мы не хотим столкновений на улицах наших городов. Мы хотим любить наших детей, а не спорить с ними о политике", - заявил Давыдько.

Сторонники протестного движения в Белоруссии небольшими группами направляются на площадь Независимости в центре Минска, где должен пройти митинг в поддержку президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает корр. ТАСС.

Митинг был запланирован на полдень, однако до сих пор не начался. Площадь постепенно заполняется людьми, по оценке корр. ТАСС, к настоящему моменту собралось около 5 тысяч человек, преимущественно это участники митинга. Сторонников оппозиции мало, отдельные ее представители выкрикивают лозунги. Сотрудники правоохранительных органов, досматривающие приходящих на площадь, оппозиционеров не останавливают.

На площади включили музыку, из колонок раздаются патриотические песни. Участники предстоящего митинга говорят, что выступают за мир в стране. "Я за конструктивный диалог власти с протестующих. Я убеждена, что регионы голосовали за Лукашенко, у меня в глубинке живут родственники, они далеки от политики и не читают телеграм-каналы", - рассказала корр. ТАСС пришедшая на митинг руководитель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.

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