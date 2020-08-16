Лукашенко считает выборы состоявшимися и заявил, что не позволит "отдать" страну

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не согласен с тем, что президентские выборы в стране были сфальсифицированы.

"Не может быть фальсификации выборов с результатом больше 80%, - сказал он на митинге в Минске. - Я стою здесь, как перед богом. Выборы состоялись".

"Мы построили с вами - при всех сложностях, при всех недостатках - красавицу-страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я не позволю вам", - сказал Лукашенко