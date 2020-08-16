Лукашенко призвал оппозицию не позорить мирную и процветающую страну

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал оппозицию не трогать врачей и журналистов государственных СМИ.

"Не трогайте врачей и учителей, журналистов государственных структур и их семьи, - сказал он в воскресенье на митинге в его поддержку на площади Независимости в Минске. - Что-то случится - ответите сполна! Не позорьте страну мирную и процветающую!"