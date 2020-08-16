Лукашенко призвал оппозицию не позорить мирную и процветающую страну
15:30 16.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал оппозицию не трогать врачей и журналистов государственных СМИ.
"Не трогайте врачей и учителей, журналистов государственных структур и их семьи, - сказал он в воскресенье на митинге в его поддержку на площади Независимости в Минске. - Что-то случится - ответите сполна! Не позорьте страну мирную и процветающую!"
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