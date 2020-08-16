0
0
114
НОВОСТИ

На западных границах Белоруссии идет наращивание военной мощи - Лукашенко

16:30 16.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в воскресенье на митинге в Минске, что страны Запада наращивают военную мощь на границах республики.

"Танки и самолеты в 15 минутах лета от наших границ. <...> Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны", - сказал Лукашенко.

"Нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых, белобрысых, нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите? Если кто-то этого хочет - без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства. <...> Этому не бывать", - заявил президент Белоруссии.

Митинг сторонников Лукашенко прошел в воскресе

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:20 16.08.2020
До выборов Трамп хочет встретиться с Путиным - Эн-би-си
0
95
17:10 16.08.2020
В Омской области в ДТП с микроавтобусом погибли двое взрослых и ребенок - МЧС
0
98
15:30 16.08.2020
Лукашенко призвал оппозицию не позорить мирную и процветающую страну
0
201
15:20 16.08.2020
Путин подтвердил готовность Москвы содействовать Минску на основе договора о Союзном государстве
0
227
15:10 16.08.2020
Лукашенко считает выборы состоявшимися и заявил, что не позволит "отдать" страну
0
191
14:10 16.08.2020
К месту проведения акции в поддержку президента Белоруссии небольшими группами направляются сторонники оппозиции
0
282
13:20 16.08.2020
На фоне дискуссий о расизме германская торговая марка переименует свой соус
0
358
13:10 16.08.2020
Таиланд: На антиправительственную акцию собралось более тысячи активистов
0
299
12:20 16.08.2020
Из-за опубликовавших в соцсетях видео генпрокуратура РФ поручила проверить родителей ребенка
0
322
12:10 16.08.2020
К месту митинга в поддержку Лукашенко прибыл президентский кортеж
0
476

Возврат к списку