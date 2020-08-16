На западных границах Белоруссии идет наращивание военной мощи - Лукашенко

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в воскресенье на митинге в Минске, что страны Запада наращивают военную мощь на границах республики.

"Танки и самолеты в 15 минутах лета от наших границ. <...> Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны", - сказал Лукашенко.

"Нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых, белобрысых, нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите? Если кто-то этого хочет - без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства. <...> Этому не бывать", - заявил президент Белоруссии.

Митинг сторонников Лукашенко прошел в воскресе