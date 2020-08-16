В Омской области в ДТП с микроавтобусом погибли двое взрослых и ребенок - МЧС

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое взрослых и ребенок погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Омской области в воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"В Калачинском районе на 928-м км трассы Р-254 столкнулись два большегрузных автомобиля Volvo и DAF, а также микроавтобус "Тойота". Погибли три человека из микроавтобуса, в том числе десятилетний ребенок", - уточнили в МЧС.

Предварительно установлено, что водитель грузовика нарушил дистанцию и столкнулся с микроавтобусом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Омской области. "По предварительным данным, водитель, управляя грузовым автомобилем "Вольво", следовал по автодороге Челябинск - Новосибирск. В районе 928-го км он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем "Тойота Ноа". От удара "Тойота" выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем DAF", - отметили в полиции.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, обстоятельства аварии устанавливаются.