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До выборов Трамп хочет встретиться с Путиным - Эн-би-си

17:20 16.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский лидер Дональд Трамп уведомил своих помощников, что хотел бы провести встречу с главой российского государства Владимиром Путиным до президентских выборов в США в ноябре, они могли бы выступить с заявлениями относительно Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил в воскресенье американский телеканал Эн-би-си.

По словам его источников, Трамп "сказал помощникам, что он хотел бы провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным до выборов в ноябре". "Сотрудники администрации [США] рассмотрели различные возможности относительно места и времени проведения нового саммита Трампа и Путина, в том числе в Нью-Йорке в следующем месяце", - говорится в материале.

По сведениям телеканала, на саммите лидеры могли бы "объявить о достигнутом прогрессе" в том, что касается выработки новых договоренностей между США и РФ в сфере контроля над ядерными вооружениями. По словам источников, "в числе рассматриваемых возможностей - подписание лидерами плана для продолжения консультаций относительно продления ДСНВ".

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